El Always Ready, con nuevo técnico argentino, recibirá al Lanús por la Copa Libertadores

La 'Banda Roja' confirmó la contratación de Straccia tras la salida el domingo del banco del exseleccionador boliviano Julio César Baldivieso, que ha tenido una mala campaña en el torneo internacional, aunque en casa lidera el campeonato Apertura y fue campeón en el torneo en 2025.

Baldivieso dirigió al equipo por última vez el sábado ante el Nacional Potosí con una victoria por 3-1, manteniendo su invicto durante cinco jornadas.

Straccia llega al cargo desde el Universitario de Vinto, que está en el puesto 13 entre 16 equipos de la Liga boliviana, tras haber cosechado una victoria en cuatro partidos.

El Always Ready buscará su primera victoria en el certamen internacional, tras no haber logrado sumar ni un solo punto en sus primeros tres encuentros del grupo, integrado además por la Liga de Quito y el Mirassol brasileño.

El duelo ante el equipo dirigido por el también argentino Mauricio Pellegrino se disputará en el estadio municipal de El Alto, a las 20.30 hora local (00.30 GMT del miércoles).

En ese escenario, el conjunto boliviano se hace fuerte, aunque no es una plaza imbatible, ya que en abril pasado el Always Ready perdió por la mínima diferencia ante la Liga de Quito.

El cambio de timón a horas del partido supone un reto para Straccia porque el resultado puede definir si Always Ready seguirá con vida frente a los otros tres equipos que tienen seis puntos cada uno.

El Lanús, que es el último campeón de la Copa Sudamericana, venció en casa por 1-0 al Always Ready en la segunda jornada, y actualmente es segundo en el Grupo G por diferencia de gol después de la Liga.

El sábado, Lanús igualó en casa sin goles ante el Deportivo Riestra jugando con un equipo alterno y quedó en la sexta posición del Grupo A en el Apertura argentino.

El plantel argentino se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, situada a 400 metros sobre el nivel del mar, y el martes viajará a El Alto poco antes del partido para reducir los efectos de la altitud en sus jugadores.