El uruguayo Sebastián Cáceres, del América mexicano, sufrió fractura y trauma ocular

"El Club América informa que Sebastián Cáceres sufrió un trauma directo en cara, lo que derivó en una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular. Nuestro jugador recibió el tratamiento indicado por médicos de tres especialidades que realizaron una valoración integral. Su recuperación será de acuerdo a evolución", informó el equipo a través de un comunicado.

Cáceres, que también hace parte de la selección uruguaya, recibió un golpe en el pómulo derecho durante el juego de ida de cuartos de final en el que América empató 3-3 con Pumas.

La acción, que ocurrió en el segundo tiempo, provocó que el jugador uruguayo fuera retirado del estadio en el carrito de emergencias luego de ser evaluado por el protocolo de conmoción.

El central de 26 años es titular indiscutible en el América, equipo con el que ha ganado tres títulos de liga, y un habitual en las convocatorias del seleccionador uruguayo, el argentino Marcelo Bielsa, con miras a la participación de la Celeste en el Mundial 2026.

No fueron las únicas malas noticias que dejó para las Águilas el duelo ante Pumas.

El colombiano Cristian Borja, quien abandonó el juego por una lesión en la rodilla, también tiene altas probabilidades de perderse lo que resta de la fase final.

"El Club América informa que nuestro jugador Cristian Borja sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución", informó el equipo a través de otro comunicado.

Así como Cáceres, Borja también es una pieza vital en la defensa de las Águilas y ha hecho parte de la selección colombiana bajo el comando técnico del argentino Néstor Lorenzo.