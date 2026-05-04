Ex secretario general de la federación de Guyana, inhabilitado 5 años por acoso sexual

Ian Alves fue declarado culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de su propia federación.
"Tras el análisis de las declaraciones por escrito de las víctimas, de la documentación que aportó la Federación de Guyana y pruebas recopiladas, el Sr. Alves ha infringido el artículo 24 (Protección de la integridad física y mental), el artículo 26 (Abuso de cargo) y, en consecuencia, el artículo 14 (Deberes generales) del Código de Ética", según informó el Comité de la FIFA en un comunicado.