Gyökeres: "Va a ser un partido difícil como en Madrid"

"Creo que va a ser un difícil como el que jugamos en Madrid. El Atlético de Madrid es un gran equipo, con mucha calidad en ataque. Son muy peligrosos y tenemos que defender bien. Tenemos que lograrlo en el campo. Sería muy bonito conseguir la clasificación con el gran ambiente que se va a crear en el campo y con el apoyo de nuestros aficionados", declaró el sueco en la rueda de prensa previa al duelo.

"Lo hemos hecho muy bien durante la temporada. Estos partidos que faltan van a decidir todo. El camino ha sido increíble, pero tenemos que seguir para llegar a nuestro objetivo", agregó el delantero, que lleva 21 goles en su primera temporada en Inglaterra y que no quiso desvelar si se han preparado para una posible tanda de penaltis.

"Ha sido un gran reto adaptarme a una nueva rutina, un nuevo club y a un nuevo país. Siempre quiero marcar goles y hacer bien mi trabajo", expresó.

El Arsenal, líder de la Premier League a falta de tres jornadas, competición que no gana desde hace veintidós años, contará con el apoyo de sus aficionados para conseguir el pase a la final, instancia a la que sólo ha llegado una vez cuando perdió ante el Barcelona en 2006.

"Hay muy buenas sensaciones en el vestuario y muy buena energía. Tenemos muchas ganas de jugar cada partido. Queremos lograr los objetivos y hacer las cosas bien", recalcó.