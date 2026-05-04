La Universidad Central necesita un triunfo para mantener sus opciones

El equipo criollo se encuentra en el tercer lugar de la tabla, con un solo triunfo y dos derrotas seguidas, lo que lo deja, por el momento, fuera de los octavos de final pero con la oportunidad de pasar a la Sudamericana.

El Independiente se mantiene en el segundo lugar, por detrás del Rosario Central, con dos victorias y un empate, con lo que su objetivo es sumar tres puntos más para consolidarse en la clasificación.

En la segunda jornada de la Libertadores ambos equipos se enfrentaron dejando un resultado de 3-1 a favor del conjunto ecuatoriano, pese a que el cuadro venezolano se adelantó con un gol de Jovanny Bolívar en el minuto 21.

El Independiente pudo remontar con un gol de Jordy Alcívar en el minuto 44 y dos tantos de Carlos González, en el 49 de la primera parte y, de penalti, en el 63.

Ambos equipos se encontrarán este martes en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas, a las 20.00 hora local (00.00 GMT).