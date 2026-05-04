Los Tigres reciben al Nashville con todo a favor para alcanzar la final de Concacaf

El pasado martes, el cuadro del entrenador argentino Guido Pizarro derrotó por 0-1 a los estadounidenses con un gol del campeón mundial Ángel Correa, y este martes buscarán completar la labor para acceder a la final contra el ganador entre el Toluca mexicano y Los Angeles FC de la MLS.

Tigres llega al partido en un momento de alza. Además de tener ventaja ante Nashville, en la liga derrotó el pasado sábado por 3-1 a las Chivas de Guadalajara y posee buenas posibilidades de clasificarse a la semifinal del torneo Clausura.

Con un ataque en el que serán claves Correa, su compatriota Juan Brunetta y el uruguayo Rodrigo Aguirre, los 'felinos' pretenden hacer valer su condición de locales para marcar diferencia ante un oponente necesitado de buscar goles.

Nashville lidera la conferencia este de la liga de Estados Unidos, pero en el duelo de ida de la semifinal contra Tigres sufrió la baja del inglés San Surridge, su goleador, lastimado de la espalda.

Está por ver si el atacante está recuperado. Si no lo está, el estratega B.J.Callagham apostará a incluir en la formación titular al argentino Cristian Espinoza y el alemán Hany Mukhtar.

Callagham deberá garantizar efectividad en el ataque sin descuidar su defensa, la mejor de la conferencia este de la MLS, algo a lo que estarán atento los Tigres para castigar, si el rival se deja espacios atrás.

Tigres tiene a favor haber anotado como visitante, lo cual significa que si gana o empata sin goles, accederá a la final. Nashville necesitará imponerse por más de un gol o empatar 1-1 y apostar a ganar en una prórroga.

Los Tigres tienen a favor su experiencia en fases decisivas de campeonatos. Subcampeones del mundo en 2020 y campeones de Concacaf en ese año, suman 10 finales en los últimos 15 años en México, de las cuales han ganado seis.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rómulo; Fernando Gorriarán, César Araújo, Juan Pablo Vigón; Ángel Correa; Ozziel Herrera, Juan Brunetta, Rodrigo Aguirre. Entrenador: Guido Pizarro.

Nashville: Brian Schwake; Reed Baker-Whiting, Maxwell Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Nájar; Alex Muyl, Edvard Tagseth, Patrick Yazbek; Hany Mukhtar, Cristian Espinoza, Warren Madrigal. Entrenador: B.J.Callahan.

Estadio: Universitario de Monterrey, norte de México.

Hora: 19:30 hora local (01:30 GMT del miércoles).