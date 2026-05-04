Tebas, presidente de LaLiga, visita Honduras para estrechar lazos con el fútbol local

La visita de Tebas a Tegucigalpa responde a una invitación formal de la entidad nacional, con el objetivo de impulsar una relación bilateral que permita explorar acciones conjuntas en favor del crecimiento, modernización y proyección internacional del fútbol de Honduras.

Durante su estancia en la capital hondureña, el dirigente español mantendrá una serie de reuniones de alto nivel orientadas a fortalecer el intercambio institucional e intercambiar conocimientos en áreas clave para el desarrollo de la competición local.

Según la misma fuente, la visita de Tebas representa un paso relevante en la estrategia de internacionalización de la Liga Nacional, que busca generar valor para sus equipos y fortalecer su estructura organizativa.

El organismo subrayó que el fútbol hondureño “tiene motivos para creer en grande”, en alusión a las oportunidades que podrían derivarse de este acercamiento con LaLiga.