Críticas al PSG por no apoyar al periodista deportivo francés encarcelado en Argelia

"Mañana por la noche tendremos una semifinal de la Liga de Campeones entre el PSG y el Bayern de Múnich. Creo que sería bastante paradójico que sea el Bayern el que se pronuncie por Christophe", denunció el padrastro de Gleizes, Francis Godard, quien atendió a los medios en la sede parisina de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF), junto a la madre del periodista, Sylvie Godard, y el empleador del joven encarcelado, Franck Annesse.

Godard reprochó al PSG el tratamiento a Gleizes -en prisión desde hace casi un año- y lo comparó con el que le ha dado el otro club de la capital, el París FC, controlado por la familia de la mayor fortuna francesa, la del grupo de lujo LVMH.

"Cada vez que vemos a representantes o que somos invitados por otros clubes, nos dicen que ellos lo saben, ellos sí están al tanto (de la situación de Gleizes). Es sorprendente que, siendo toda la familia y Christophe seguidores del PSG, parece que el único que no se da por enterado es el PSG", lamentó.

Especializado en información sobre fútbol, Gleizes, de 37 años, fue arrestado a mediados de 2024 cuando se había desplazado a Argelia para efectuar varios reportajes, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, grupo considerado terrorista por Argel.

El colaborador de las publicaciones So Foot y Society fue condenado en junio de 2025 por un tribunal de primera instancia a siete años de prisión por "apología del terrorismo", pena confirmada el 3 de diciembre de 2025 por el Tribunal de Apelación en Argelia, tras la cual presentó un recurso de casación para obtener un nuevo juicio.

Annesse, dueño de la revista So Foot, dijo ignorar por qué el PSG es el único de los 18 clubes de primera que no ha apoyado la campaña de liberación.

"No hay razón objetiva para que no lo hagan. La prueba es que los otros sí que lo han hecho", criticó. El dueño de So Foot también lamentó que los futbolistas profesionales no hayan tomado partido, ni públicamente ni de manera privada.

"Ellos hacen lo que entienden, pero creo que hay ciertos jugadores que podrían tener un peso, una influencia sobre el Gobierno argelino, o sobre la opinión pública del país. Y, hasta el momento, están siendo más que discretos", argumentó.

A la pregunta de a qué jugadores se refería, Annesse respondió con una evasiva: "A los mismos que tú (periodista) estás pensando".

La selección de Argelia cuenta en sus filas con Luca Zidane, portero del Granada español e hijo de Zinedine Zidane (franco-argelino leyenda de Francia y del Real Madrid, como jugador y entrenador).

Otra figura internacionalmente muy conocida por sus raíces argelinas, aunque no juegue por la selección magrebí es Karim Benzema, otra figura emblemática de la historia del Real Madrid y actualmente en el Al-Hilal saudí.

Hasta el momento, sólo los exjugadores Vikash Dhorasoo (sucampeón mundial con Francia en 2006) y el brasileño Raí (campeón del mundo de 1994) se han pronunciado públicamente en favor de Gleizes.

"Estamos hablando de dos exjugadores. Eso lo dice todo", constató con amargura Annesse.