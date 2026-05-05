Deportes Tolima y Nacional se juegan el liderato del grupo B de la Copa Libertadores

El equipo colombiano lidera la zona con cuatro puntos, los mismos que todos sus rivales -Nacional, Universitario y Coquimbo Unido- a los que les gana el puesto por diferencia de goles.

El Tolima llega al estadio Manuel Murillo Toro en un buen momento tras haber vencido 3-0 la semana pasada al Coquimbo Unido e igualar 1-1 con el Deportivo Cali en la última jornada de la fase regular de la liga colombiana, un partido que jugaron los suplentes porque el equipo ya había clasificado a cuartos de final.

En ese sentido, se espera que ante Nacional sean titulares jugadores como el portero brasileño Neto Volpi; los centrales Jan Carlos Angulo y Anderson Angulo; los centrocampistas Sebastián Guzmán y Juan Pablo 'Tatay' Torres, y los atacantes Luis Sandoval y Adrián Parra.

Los uruguayos, por su parte, ya llegaron a Colombia con una nómina de 29 jugadores con los que tratarán de llevarse puntos clave que les permitan acercarse a los octavos de final.

La principal baja del Bolso será la del centrocampista Lucas Rodríguez, quien fue expulsado por doble amonestación en la derrota 4-2 de la semana pasada y posiblemente sea reemplazado por el juvenil Alexander Dos Santos.

Tampoco estará el delantero Nicolás López porque tiene una "molestia muy grande, está dolorido", reveló el entrenador Jorge Bava.

El estratega contará para este encuentro con todo el resto de su nómina, incluido el delantero argentino Tomás Verón, el atacante Maximiliano Gómez, el creativo Nicolás Lodeiro, el veterano central Sebastián Coates, el lateral Camilo Cándido y el portero panameño Luis Mejía.

En el otro partido de la cuarta jornada del grupo B, Coquimbo Unido recibirá en Chile el jueves al Universitario.