El Gobierno reconoce como beneficiaria de la quiniela a la Liga F, que recibirá el 15 %

Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, "con esta nueva vía de financiación, los clubes podrán disponer de mayores recursos para asegurar su viabilidad económica, mejorar sus estructuras y seguir elevando el nivel competitivo de una liga que ganará visibilidad en el objetivo de ser referente internacional".

El Ministerio confirmó que el Consejo Superior de Deportes (CSD) distribuirá al fútbol profesional español un total del 45,50 % de la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas.

El 30,50 irá para la Liga masculina y el 15 % para la Liga femenina. El 49,95 % será para las diputaciones provinciales y el 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con destino al fútbol no profesional.

Sin precisar el número de partidos de fútbol femenino que figurarán en cada boleto, por ser competencia de Loterías y Apuestas del Estado, la normativa señala que la Liga F destinará lo que reciba "de manera preferente al pago de prestaciones necesarias para el mejor desenvolvimiento de las competiciones de fútbol profesional entre las recogidas en el convenio de coordinación suscrito con la RFEF y en el convenio colectivo suscrito con la representación de las jugadoras profesionales".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró que la medida representa "una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo" y "un paso más para que la Liga F oficial española siga siendo una referencia internacional".

"Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo", escribió en redes sociales.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, aplaudieron el Real Decreto, que para la primera supone "meter un gol a la desigualdad" y para la segunda "otro paso para corregir desigualdades históricas".

"No se trata sólo de competir, se trata de avanzar hacia la igualdad plena. Cada niña que hoy sueña con jugar en un estadio lleno debe saber que su futuro importa", afirmó Tolón, mientras Redondo incidió en que la brecha salarial entre lo que cobran los profesionales del fútbol masculino y las del fútbol femenino es del 744 %.

"190.000 euros de media para los jugadores frente a 22.500 de media para las jugadoras. Hoy es un día importante para España, para la igualdad y hacemos que el deporte femenino, ejemplarizado en este caso por el fútbol, siga adelante", subrayó.

También la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Liga F dieron la bienvenida a una normativa que el sindicato ha reclamado desde 2019. Pese a que el Congreso aprobó por unanimidad un año después, por iniciativa del Grupo Popular, una proposición no de ley para garantizar la presencia permanente del fútbol femenino en la quiniela, esta se vio frenada en mayo de 2021, cuando el Ejecutivo sostuvo que no existía una previsión definida para hacer efectiva la medida.

Los contactos posteriores de AFE con ministerios, grupos parlamentarios y el CSD, junto a una nueva reclamación llevaron a otra aprobación en la cámara Baja hace casi dos años de "una reivindicación justa y necesaria".

La Liga F, reconocida como profesional desde la temporada 2022-2023, aplaudió igualmente su entrada en la quiniela, que calificó como "un hito que refuerza el reconocimiento institucional del fútbol femenino en España".

"Representa un paso histórico que refuerza la visibilidad, el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol femenino profesional, consolidando un camino que ya es imparable", afirmó su presidenta, Beatriz Álvarez.