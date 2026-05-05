El mítico Panenka revive en un amistoso en Málaga el penalti que popularizó en los años 70

El partido, disputado el pasado domingo en el estadio de El Pinar de esta localidad malagueña, enfrentó a una selección de exfutbolistas de la República Checa con los veteranos del Deportivo Alhaurín.

En él, Antonín Panenka, de 77 años, lanzó un penalti justamente 'a lo Panenka', la técnica que él popularizó, un sutil y suave tiro por alto desde los 11 metros y al centro de la portería para engañar al portero, que habitualmente suele lanzarse hacia uno de sus lados.

El encuentro, al que asistió la cónsul de la República Checa en Andalucía y responsables municipales de Alhaurín de la Torre, acabó con la victoria del conjunto local de veteranos por 8 goles a 3.

En cualquier caso, la atracción principal de este duelo amistoso fue la presencia en el equipo checo del legendario excentrocampista de Praga, quien fue 59 veces internacional con la extinta Checoslovaquia.

Además, convirtió una pena máxima con la técnica que inventó y con la que alcanzó la gloria al batir en la tanda de penaltis al mítico portero de la antigua República Federal de Alemania Sepp Maier, en el lanzamiento decisivo, para que su selección conquistara la Eurocopa de 1976 en Belgrado. En Málaga, su tiro dio en el larguero y, tras el rechace, acabó en gol.

Panenka preside en la actualidad al FC Bohemians 1905 (antes denominado Bohemians Praga) y como futbolista, tras formarse en este club praguense, desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en Austria, donde jugó entre 1981 y 1993 en el Rapid Viena, con el que ganó dos ligas y tres copas; St. Polten; Slovan Viena; Hohenau; y Kleinwiesendorf.