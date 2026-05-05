El Senado de Uruguay homenajeará a Óscar Washington Tabárez

Así lo confirmó a la Agencia EFE el senador Daniel Caggiani, del oficialista Frente Amplio, además el encargado de proponer la distinción, que contó con el apoyo de su fuerza política y de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado.

"Es un homenaje que hace tiempo le queríamos hacer a Tabárez. Alguna vez lo intentamos y él nos había planteado que no quería. Ahora lo convencimos. Nos pidió que sea de común acuerdo con todas las fuerzas políticas", explicó el legislador.

Asimismo, detalló que el homenaje será un reconocimiento tanto a su trayectoria de vida como a la que tuvo como futbolista y entrenador.

"Es una figura del ámbito deportivo que trasciende las fronteras no solamente partidarias sino también de lo futbolístico (...) Generó enseñanzas para otras áreas de la vida. Va a ser interesante poder homenajearlo", puntualizó Caggiani.

Tabárez asumió por primera vez el banquillo de la selección uruguaya en 1988 y se marchó luego de finalizado el Mundial de Italia 1990. Retornó al cargo el 8 de marzo de 2006 y desde ese momento encabezó un proceso que duró 15 años y 8 meses.

Durante su ciclo al frente de la Celeste, el 'Maestro' se convirtió en el técnico que dirigió en más oportunidades a una misma selección y en el que condujo a un mismo equipo en más partidos de la Copa del Mundo.

En su segundo ciclo llevó a Uruguay al cuarto lugar en Sudáfrica 2010, al quinto en Rusia 2018 y alcanzó los octavos de final en Brasil 2014. También conquistó la Copa América en 2011 con un equipo conformado por jugadores como Luis Suárez, Diego Forlán, Diego Godín, Diego Lugano y Edinson Cavani.