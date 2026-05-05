El Sevilla solo ganó esta temporada dos partidos seguidos en una ocasión

Los sevillistas reciben a los espanyolistas en un partido vital para sus aspiraciones de evitar el descenso, del que ahora le separa un punto, el que tiene de más con el Alavés, antepenúltimo en la tabla a falta de cuatro jornadas para que concluya el campeonato.

El partido del sábado, por ello, ha redoblado su importancia y más cuando el Espanyol acude al estadio de Nervión con solo dos puntos más que los hispalenses, quienes, en caso de victoria, podría dar 'caza' al conjunto perico, con el que en la primera vuelta, en la decimotercera jornada, perdieron en Barcelona por 2-1.

El equipo ahora entrenado por Luis García Plaza, después de la destitución tras la vigésima novena jornada del argentino Matías Almeyda, busca repetir triunfo y enlazarlo al conseguido frente a la Real, pero esa circunstancia solo se ha dado una vez en el presente curso.

En la sexta jornada, el Sevilla de Almeyda había perdido como local ante el Villarreal (1-2) y a la siguiente ganó en el campo del Rayo Vallecano (0-1), victoria que enlazó en el posterior encuentro ante el Barcelona, con la goleada por 4-1 lograda en el Sánchez-Pizjuán.

Esa serie se rompió con estrépito en la jornada novena, en la que no pudieron encadenar tres triunfos seguidos, ya que el Sevilla repitió como local pero en esta ocasión fue goleado por el Mallorca con un contundente 1-3.

Ahora se presenta otra oportunidad de ganar dos partidos seguidos, pero el rival, que ha dado un bajón en la segunda vuelta del campeonato y ha pasado de puestos europeos a no tener asegurada la permanencia, también se juega mucho en este tramo final del torneo.