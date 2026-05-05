El sorprendente Rivadavia busca los octavos de Libertadores ante el necesitado Fluminense

El encuentro tendrá como escenario el estadio Malvinas Argentinas, en la ciudad de Mendoza, comenzará a las 21.30 hora local (00.30 del jueves GMT) y será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

El Rivadavia es la sensación del fútbol argentino en 2026 al ser el único equipo de su país con puntaje perfecto en Libertadores, finalizar primero en la etapa clasificatoria del torneo local y no conceder una derrota en los últimos diez partidos.

Con diez triunfos, cuatro empates y apenas dos caídas en el grupo B del Torneo Apertura de la Liga Profesional argentina, la 'Lepra' clasificó a octavos de final, en la continuidad de una gran etapa que se sostiene desde que a finales de 2025 obtuvo la Copa Argentina, su primer título local.

Por la Libertadores, el equipo de Alfredo Berti fue de menor a mayor: ganó por la mínima en el debut como local ante Bolívar de Bolivia, dio el golpe de escena en Río de Janeiro con un histórico 1-2 al 'Flu', y goleó 4-1 a Deportivo La Guaira de Venezuela.

El gran momento del conjunto mendocino tiene como protagonistas al colombiano Sebastián Villa, Alex Arce (seis goles entre Apertura y Copa) y Fabrizio Sartori (siete entre ambas competiciones), un trío que explica buena parte de los festejos de la temporada.

Si Rivadavia gana, se asegurará al menos el segundo puesto del grupo, lo que implica un pasaje a octavos de final.

Fluminense necesita reaccionar desde este mismo miércoles por la noche en su visita a Mendoza si aspira a seguir con vida en la competición e incluso llegar al tercer puesto que lo deposite en dieciséisavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo campeón de la Libertadores en 2023 pugna en el torneo Brasileirao por mantenerse en carrera, al ocupar el tercer lugar con 26 puntos producto de ocho victorias, dos empates y cuatro derrotas.

John Kennedy, la principal figura del equipo del argentino Luis Zubeldía, suma seis goles en el torneo local, pero el problema capital para Fluminense es la falta de gol en la Copa: apenas ha marcado una vez en tres partidos (Alex Arana en la derrota ante Rivadavia).

Antes del inicio de esta cuarta fecha del grupo C, Independiente Rivadavia lidera con nueve puntos y es seguido por Bolívar con cuatro, Deportivo La Guaira con dos y Fluminense con uno.