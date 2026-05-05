Julián, titular en el Atlético; Zubimendi, suplente en el Arsenal

Julián álvarez, que estaba 'entre algodones' por un problema de tobillo, liderará el ataque de los rojiblancos después del 1-1 de la ida y su entrenador, Diego Simeone, apuesta por Marcos Llorente como centrocampista y Marc Pubill como lateral derecho.
El Atlético jugará de inicio con Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Llorente, Giuliano, Koke, Lookman; Griezmann y Julián Alvarez.
En el Arsenal, Mikel Arteta ha dejado en el banquillo a Martín Zubimendi y su lugar en el once lo ocupará Miles Lewis-Skelly.
La alineación del equipo inglés la forman Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Eze; Saka, Trossard y Gyokeres.