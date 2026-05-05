Monterrey visitará a Pachuca en el inicio de las semifinales del fútbol femenino mexicano

La Federación Mexicana de fútbol anunció este martes el programa de la fase de los cuatro mejores equipos del campeonato, que contará de dos series con partidos de ida y vuelta, en las cuales los cuadros ganadores se clasificarán a la final y en caso de empate, lo harán América y Monterrey, por haber jugado mejor la fase regular.

En cuartos de finales, Monterrey superó por 5-1 a Cruz Azul, con tres goles en el partido de vuelta de García, en tanto las Tuzas se impusieron por 3-2 a las Chivas de Guadalajara, con una anotación de Corral en el segundo encuentro de la serie.

También este jueves, el líder América se meterá en el estadio del Toluca, que dio la nota de los cuartos de finales al superar al campeón Tigres UANL, con victorias por 2-1 y 0-2, que le permitieron imponerse por 3-1 en la serie.

Con un gol decisivo de la española Irene Guerrero, América venció al Juárez FC por 4-3 y ahora deberá mostrar su mejor fútbol para imponerse a un Toluca animado luego de superar de manera contundente al monarca de liga con dos goles de la francesa Faustine Robert.

Robert y su compatriota Eugenie Le Sommer, líder de las goleadoras en la fase regular, pasan por un buen momento, lo cual aumenta las expectativas del duelo entre las 'Diablas' y el favorito América.

Los partidos de vuelta se jugarán el domingo, cuando América recibirá a Toluca y Monterrey a Pachuca.

-Programa de las semifinales del Clausura del fútbol femenino de México.

- Pachuca-Monterrey. 19:00 horas (01:00 GMT).

- Toluca-América. 21:00 horas (03:00 GMT).