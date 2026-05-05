Santa Fe se juega la vida ante un Corinthians que busca la clasificación anticipada

Al estadio El Campín de Bogotá, los brasileños llegan como líderes de la zona con nueve puntos, seguidos del Platense con seis y de los colombianos con una unidad, la misma cantidad que tiene Peñarol que ocupa el último lugar.

El equipo capitalino, dirigido por el entrenador uruguayo Pablo Repetto, viene motivado tras haber vencido 3-1 al Internacional de Bogotá el fin de semana pasado y clasificar a los cuartos de final de la liga colombiana, en los que enfrentará al América de Cali.

Para el partido del miércoles, Santa Fe tendrá que seguir lidiando con las bajas de jugadores lesionados como los centrocampistas Ewil Murillo y Yilmar Velásquez; el lateral Mateo Puerta y el argentino Maximiliano Lovera.

Tampoco estará el atacante uruguayo Franco Fagúndez, quien salió lesionado del partido ante Internacional de Bogotá.

Sin embargo, Repetto contará con futbolistas que han mostrado un gran nivel en las últimas semanas, como es el caso del veterano goleador Hugo Rodallega, el extremo Ómar Fernández Frasica, el central argentino Emanuel Olivera y el portero Andrés Mosquera Marmolejo.

El Corinthians, por su parte, llegó la noche del lunes a Bogotá con la mirada puesta en conseguir una victoria y levantar cabeza tras caer 2-1 con el Mirassol el fin de semana por el campeonato brasileño.

El Timao, dirigido por Fernando Diniz, tendrá que lidiar con numerosas bajas para este partido, incluida la del atacante neerlandés Memphis Depay que aún no se ha recuperado de una lesión de un muslo.

Tampoco estarán otros jugadores importantes por lesión, como el atacante Vitinho, el volante Charles, el delantero Kayke y el lateral izquierdo Hugo, mientras que el centrocampista Allan no viajó con el equipo.

Sin embargo, el exseleccionador de Brasil podrá echar mano de la profundidad de su nómina y en Bogotá presentará un equipo que incluye figuras como el inglés Jesse Lingard, el atacante Yuri Alberto, el volante argentino Rodrigo Garro, el extremo peruano André Carrillo y el centrocampista Breno Bidon, entre otros.

En el otro partido de la jornada del Grupo E, Platense recibirá el jueves en argentina a Peñarol.