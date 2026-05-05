Universidad Católica puede apalancar ante Cruzeiro su clasificación en el Grupo D

Los Cruzados se convirtieron en líderes de la zona la pasada semana, a pesar de estar igualados en 6 puntos con Boca Juniors y Cruzeiro por los nuevos criterios de desempate de Conmebol, tras su triunfo de visita ante el ecuatoriano Barcelona.

Los xeneizes, no obstante, jugarán primero este martes, cuando enfrenten a domicilio al conjunto de Guayaquil, que es colista con tres derrotas consecutivas.

El equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero ya venció a Cruzeiro en el partido de ida (1-2) jugado en Belo Horizonte, y el técnico de los brasileños, Artur Jorge, mostró precaución para este duelo.

"Todo se decidirá por detalles entre tres equipos. Este partido nos exigirá mucho y tenemos que estar preparados para responder", aseguró.

El cuadro de la Raposa, además, viene de perder el fin de semana por 3-1 el clásico ante Atlético Mineiro en la liga brasileña, en la que se encuentra lejos de la cima, en el decimoquinto lugar con 16 puntos en la mitad de la temporada.

En el torneo continental, en tanto, derrotó a Boca Juniors por 1-0 hace una semana en el partido jugado en el Estadio Mineirao.

"Necesitamos encontrar la manera de ser consistentes para poder ser más regulares en cuanto a resultados, rendimiento y logros. Y ganar", agregó.

En la Católica algunos titulares tuvieron descanso y otros jugaron menos minutos antes de este duelo, tras la decisión que tomó Garnero este fin de semana cuando los cruzados jugaron la Copa de la Liga, en la que igualaron 2-2 con la U. de Concepción.

En Santiago permanecieron el central Branco Ampuero, y los atacantes argentinos Justo Gianni y Fernando Zuqui, el ex Estudiantes de la Plata, incluso, enfrenta un cuadro viral que lo mantiene en observación.

En caso, de no estar en condiciones el volante sería sustituido por Jimmy Martínez, quien fue el autor del gol agónico, en el minuto 94, para la victoria de visita ante Cruzeiro.

Los Cruzados, que no disputaban una fase de grupos de Libertadores desde 2022, han dado prioridad a su desempeño internacional, aunque en la liga chilena también están en la lucha en el quinto puesto, con 17 puntos, a siete del líder Colo Colo.

"Tenemos que hacernos fuertes de local que en este grupo está muy complicado. De los cuatro equipos, uno solo no ha perdido de local (Boca)", afirmó Garnero.

Luego de este enfrentamiento al cuadro de La Franja le corresponde visitar a los xeneizes en Buenos Aires, por lo que el entrenador argentino se mostró consciente de que deben "estar de la mejor manera para dejar los tres puntos acá".