Zaïre-Emery: "Poco se puede hacer ante una delantera de tanta calidad"

"Cuando afrontas a rivales que pueden hacerlo todo, como los tres del Bayern, es más complicado de defender. En la ida defendimos bien y nos metieron cuatro. Cuando tienen tanta calidad poco puedes hacer. Si me enfrento a Luis Díaz trataré de frenarle lo mejor posible", dijo el jugador, que se mostró "dispuesto a dar el 100 % donde decida el entrenador".

A sus 20 años el canterano se ha convertido en una pieza clave del equipo y del vestuario, adulado por sus compañeros por su madurez y su capacidad de liderazgo.

"He ganado en experiencia, que te la da disputar partidos al más alto nivel. Pero soy la misma persona, doy el máximo en cada partido. Estoy orgulloso de este equipo y de este entrenador. Con esta mentalidad, aspiramos a alcanzar nuestra segunda final consecutiva", comentó.

Reconoció que atravesó un episodio difícil hace unos años cuando se puso demasiada presión y que ahora lo evita: "Trato de jugar sin tener dudas, poner el máximo de intensidad".

El centrocampista reconoció que el partido de ida (5-4) "fue una locura, también en el césped" y afirmó que están preparados para que en Múnich sea "igual o peor".

"Tenemos que intentar imponer nuestro juego, presionar arriba, estar el máximo posible en su campo y procurarnos ocasiones. Somos un equipo hecho para atacar", dijo.

"Debemos calmar el juego, las cosas pueden ir demasiado deprisa, hay que ser capaces de imponer el ritmo", dijo.