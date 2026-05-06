Arsenal vs. PSG: Una final que tendrá choque de estilos en Budapest

La Champions League ya tiene su cartel de gala. En Budapest, la final enfrentará al invencible Arsenal, único equipo que no conoce la derrota en esta edición, contra el París Saint-Germain, vigente campeón y máximo favorito a retener el trono. Es mucho más que un partido; es el duelo entre la defensa más férrea del continente y el ataque más demoledor del planeta.

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El PSG: Un campeón con instinto asesino

El equipo de Luis Enrique Martínez llega con la etiqueta de favorito indiscutible. Su camino a la final ha sido un despliegue de autoridad, especialmente tras eliminar al Bayern Múnich en una serie que ya es leyenda: un 5-4 global que combinó un festival de pegada en la ida en el Parque de los Príncipes y un ejercicio de resistencia heroica en el Allianz Arena.

El club parisino vive su momento más dulce. Tras años de sequía internacional, la llegada de Luis Enrique transformó el ADN del equipo. Ganador el año pasado tras golear 5-0 al Inter, el PSG busca ahora su segundo título consecutivo. Su recorrido ha sido de menos a más: tras una fase de grupos irregular, ha explotado en las eliminatorias con una estadística aterradora, convirtiéndose en el equipo más goleador con 44 tantos a favor, promediando casi tres goles por encuentro. En su camino ha despachado a potencias como Mónaco, Chelsea, Liverpool y el propio Bayern.

🎨 El cartel de la final de la Champions League 2026.



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Arsenal: El muro inexpugnable de Arteta

Frente a la vorágine francesa se levanta el bloque de Mikel Arteta. El Arsenal es la definición de la solidez. De los 36 equipos que iniciaron el torneo, solo los “Gunners” permanecen imbatidos con un registro de once victorias y tres empates. Su paso por la competición ha sido una clase magistral de equilibrio, permitiendo apenas seis goles en contra, lo que arroja una media impresionante de 0,43 tantos por choque.

Para los londinenses, esta es la oportunidad de saldar una deuda histórica. Tras perder su única final en 2006, buscan su primera “Orejona” para coronar un proceso que los ha devuelto a la élite mundial. En las rondas eliminatorias, el Arsenal demostró una madurez defensiva impecable, dejando en el camino al Bayer Leverkusen, al Sporting de Portugal y al Atlético de Madrid, al que venció el pasado martes para sellar su viaje a Budapest.

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El sueño del doblete: La presión doméstica

La final de la Champions no es el único frente abierto. Ambos gigantes llegan en plena lucha por sus ligas locales, lo que añade una presión física y mental extra a sus plantillas. En Inglaterra, el Arsenal lidera la Premier League con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, a falta de tres jornadas para el cierre.

Por su parte, en Francia, el París Saint-Germain encabeza la clasificación con seis puntos de renta sobre el Lens, rival al que enfrentará el próximo miércoles en un duelo directo que podría sentenciar el título local. El 30 de mayo, Budapest dictará sentencia: ¿Podrá la defensa perfecta de Arteta frenar al equipo más goleador de Europa? El trono del continente espera a su dueño.

El camino de los finalistas de la Champions 2026

Fuente: EFE

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