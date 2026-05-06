Bayern y PSG definen hoy en Múnich el otro boleto a la final de la Champions: a qué hora y dónde ver la semifinal

El conjunto alemán afronta el compromiso con la obligación de remontar tras la espectacular derrota 5-4 sufrida en el partido de ida en París, en una de las series más vibrantes de la temporada.

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Con el apoyo de su público, el Bayern intentará imponer condiciones desde el inicio para revertir la desventaja y alcanzar una nueva final europea.

Por su parte, el equipo francés llega con una mínima ventaja pero con la intención de no especular.

Dirigido por Luis Enrique, el PSG buscará sostener su eficacia ofensiva y sellar su clasificación, con el objetivo de disputar su segunda final consecutiva en la máxima competición continental.

Bayern Múnich vs. PSG, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

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A qué hora juegan Bayern Múnich vs. PSG, país por país