Coquimbo Unido y Universitario juegan duelo clave para la clasificación del grupo B

Tras haber quedado todos igualados con cuatro puntos la semana pasada, los aurinegros y el conjunto crema disputarán este partido luego de que sus otros dos rivales de zona, el colombiano Tolima y el uruguayo Nacional, hayan jugado este miércoles.

El cuadro peruano se encuentra en un mejor momento deportivo que su rival, tras encadenar dos triunfos contundentes: un 4-2 sobre Nacional en Lima y una goleada por 4-1 ante Juan Pablo II en Trujillo por la liga peruana.

Además, Universitario tiene como aliciente tomar revancha de la derrota que Coquimbo le propinó de local por 0-2 en la segunda jornada del torneo continental, que propició la salida del técnico español Jorge Rabanal.

Desde que asumió Jorge Araujo los limeños se han revitalizado, lo cual ha consolidado la figura del entrenador para permanecer en el banquillo, apalancado en la demostración ofensiva del conjunto que ha marcado doce goles en sus últimas cuatro presentaciones.

El delantero Álex Valera y el defensor argentino Caín Fara han sido importantes en su aporte goleador, y junto con el reciente despertar del atacante Edison Flores, que marcó un doblete el pasado domingo, le dan a la escuadra universitaria una fuerza adicional.

"Ese es el cambio que ha tenido el equipo en el sentido que tienen hambre de seguir compitiendo. Sabemos que el próximo partido es lo más importante", aseguró el técnico Araujo.

Universitario podría tener también el regreso para este partido del volante José Rivera y al zaguero paraguayo Williams Riveros, quien se recuperaba de una lesión.

Coquimbo, por su parte, llega al duelo en la situación opuesta luego de sufrir dos derrotas consecutivas recibiendo tres goles, un 3-0 en su visita al Tolima la semana pasada y el 3-1 frente a Colo Colo el pasado domingo por la liga chilena.

En su reaparición en Libertadores, luego de 34 años de su debut, a los aurinegros les está costando sostener el rendimiento en el frente internacional y local, donde se ubica octavo a ocho puntos del líder, tras haber sido campeón chileno en 2025.

Los 'Piratas' intentarán hacer valer su localía en el Sánchez Rumoroso, donde se estrenaron en la presente campaña continental con un empate 1-1 ante Nacional.

En casa, los aurinegros solo han perdido dos partidos de ocho disputados en este 2026 entre todas las competiciones y cuatro han sido triunfos.