El agente Pini Zahavi, en Barcelona para tratar el futuro de Flick y Lewandowski

En el caso de Flick, cuyo contrato vence en junio de 2027, el técnico ha expresado que aspira a ocupar el banquillo del Spotify Camp Nou cuando el estadio esté terminado y a ganar la Liga de Campeones en el que será su último trabajo en los banquillos. Una voluntad compartida por el Barça, a falta de rubricar la renovación.

Más incierto es el futuro de Lewandowski, que en agosto cumple 38 años, termina contrato el próximo mes de junio y este curso ha perdido su condición de titular indiscutible, pese a haber anotado 18 goles en 42 encuentros entre todas las competiciones.

Un elemento importante en la negociación es que el internacional polaco tiene una de las fichas más elevadas de la plantilla, y una eventual renovación pasaría por una reducción de sus emolumentos.

El presidente electo del club, Joan Laporta, expresó durante la campaña electoral su deseo de que continuara una temporada más, pero no ha vuelto a pronunciarse desde entonces.

El internacional polaco ha despertado el interés de la Serie A, con el Juventus a la cabeza y el Milan detrás, además de la Liga saudí y la MLS estadounidense, según han informado varios medios.