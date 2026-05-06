El Arsenal defiende a Andrea Berta tras el empujón de Simeone

Berta, con pasado en el Atlético y que lleva el timón deportivo del Arsenal desde el año pasado, fue empujado por el técnico argentino en los segundos finales de la victoria de su equipo contra el Atlético (1-0) en el encuentro que dio a los ingleses el pase a la final del máximo torneo continental.

Fuentes del Arsenal trasladan que Berta no estaba celebrando el pase de su equipo a la final de Budapest, que no estaba dentro del terreno de juego y que sus gestos, levantando los brazos y señalando el reloj, iban dirigidos al árbitro porque ya se habían consumido los cinco minutos de añadido que este había considerado.

En el momento de los hechos, Berta se encontraba entre las dos áreas técnicas, lejos del terreno de juego, y Simeone, al verle, se acercó y le pegó un pequeño empujón que originó una pequeña tángana.

Pese a este incidente, el Arsenal asegura que no hay ningún problema entre ambos y que en ningún caso hubo mala intención por parte de Berta.

En su etapa en el Atlético, entre 2013 y 2025, Berta cerró fichajes como Julián Álvarez, Rodrigo Hernández, Luis Suárez, Antoine Griezmann y Marcos Llorente, entre muchos otros.

En su primera temporada en el Arsenal, el equipo lucha por ganar la Premier League, donde necesita tres victorias para asegurar el título, y por la 'Champions', cuya final disputarán en Budapest el 30 de mayo contra el PSG o el Bayern Múnich, que hoy cierran su eliminatoria de semifinales.