El Atlético cierra la 'Champions' con su proyección más alta de ingresos en el torneo

Aunque no llegar a la final, además de todas las consecuencias deportivas, priva al Atlético de una nueva inyección económica de 18,5 millones de euros, el club rojiblanco previsiblemente superará su tope hasta ahora en una temporada en esta competición: los 102,316 millones obtenidos en el curso 2023-2024, aún bajo el anterior formato.

Por ahora, el Atlético ha obtenido 75,15 millones de euros en esta edición: 18,62 por su participación en la primera fase; 8,4 por sus cuatro victorias y 0,7 por su empate en ella, aparte de 6,93 por su decimocuarta posición en esa liga; un millón por acceder a la ronda intermedia; otro por clasificarse en ella; 11 por jugar los octavos de final; 12,5 por disputar los cuartos y 15 por alcanzar las semifinales contra el Arsenal, perdidas este martes.

Queda por añadir el ‘pilar de valor’ de la UEFA que se contabiliza a final de temporada. Dicho concepto, de nueva implantación por parte de la UEFA cuando cambió el formato del torneo para la pasada temporada, repartirá este curso 853 millones de euros entre los clubes participantes en función del mercado televisivo de cada país, tanto en Europa como fuera de ella, y de los coeficientes UEFA de cada uno de los clubes.

En ese sentido, el pasado curso, cuando fue eliminado en la tanda de penaltis de los octavos de final frente al Real Madrid, el Atlético ingresó 53,5 millones de euros por méritos deportivos que aumentaron en 31,4 millones hasta un total de 84,918 millones de euros cuando se le añadió el citado ‘pilar de valor’, con lo que, con esa misma proyección, en esta campaña se iría hasta en torno los 115 millones de euros.

Es un récord para el Atlético, que nunca logró percibir tanto dinero en una edición de la máxima competición continental. La 'Champions' le ha reportado 935,6 millones de euros hasta ahora en el total de las trece participaciones consecutivas del conjunto rojiblanco en la era Diego Simeone, desde 2013-2014 hasta la actualidad.

Su mayor cantidad en una edición corresponde al curso 2023-2024, aún con el formato anterior, cuando fue eliminado en los cuartos de final por el Borussia Dortmund. Entonces obtuvo unos ingresos en esta competición de 102,316 millones de euros, según las cifras oficiales recogidas en las cuentas anuales del club.

La pasada temporada, por primera vez con el sistema de competición e ingresos actual, el Atlético llegó a los 84,918 millones, según las cifras publicadas en el informe financiero de la UEFA correspondiente a esa campaña.

Antes, aparte de los 102,316 millones de 2023-2024, en 2022-2023 percibió 63,515 millones de euros, cuando fue eliminado en la primera fase; en 2021-2022, cuando alcanzó los cuartos frente al Manchester City, alcanzó los 98,079 millones; en 2020-2021 (octavos), 75,060 millones; en 2019-2020 (cuartos), 91,454 millones; en 2018-2019 (octavos), 85,650 millones; en 2017-2018 (tercero de grupo), 31,730, a los que añadió después 16,127 por ser campeón en la Liga Europa; en 2016-2017 (semifinales), 60,615 millones; en 2015-2016 (subcampeón), 69,665 millones; en 2014-2015 (cuartos), 43,723 millones; y en 2013-2014 (subcampeón), 52,687 millones, según los informes financieros de la UEFA.