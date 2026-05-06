El Monterrey de la española García y la colombiana Restrepo visita al Pachuca de Pereira

Con tres goles de García y uno de Restrepo, las Rayadas eliminaron el pasado sábado al Cruz Azul y accedieron a la fase de las cuatro mejores, en que tendrán un duro rival, las Tuzas de la defensora Pereira y de la delantera Charlyn Corral, máxima goleadora de la liga de España en 2018.

Dirigidas por la francesa Amandine Miquel, el Monterrey terminó segundo de la tabla de posiciones con la mejor defensa del campeonato, en cuartos de final permitió un solo gol ante las Azules, en el 1-1 del partido de ida, y ahora se propone confirmar el nivel de su zaga.

Será un encuentro rodeado de expectativas, entre el cuadro que mejor defiende y el más efectivo al ataque, el Pachuca, que convirtió 46 goles en la fase regular, 14 de ellos de Corral.

Si bien es difícil pronosticar el ganador de la serie, el Monterrey partirá con una ventaja, la de haber terminado mejor en la primera etapa del campeonato, lo cual le dará el pase a la final si hay empate después de los 180 minutos de los dos partidos.

El Pachuca ganó el pasado domingo por 2-0 a las Chivas de Guadalajara y las eliminó por un total de 3-2. Ahora tratará de sacar provecho de su condición de local. En casa suma siete victorias, un empate y una derrota en lo que va de año.

El ganador de esa serie se enfrentará al mejor entre el América de las españolas Irene Guererro y Sandra Paños, que visitará el jueves al sorprendente Toluca de las francesas Eugenie Le Sommer y Fauestine Robert.

El Toluca dio la nota más destacada de los cuartos de final, al derrotar al campeón Tigres UANL con triunfos por idénticos marcadores de 2-1 en los duelos de ida y vuelta.

Ahora el equipo del entrenador francés Patrice Lair pretende imponer condiciones en su estadio, situado 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Ganar este jueves y defender bien para preservar la ventaja en el duelo de vuelta, el domingo en casa de su rival, es el propósito de Lair, quien apuesta a la contundencia de sus compatriotas Le Sommer, líder de las goleadoras, y Robert.

El América ha jugado cuatro de las últimas cinco finales y las cuatro las ha perdido, lo cual tiene al equipo del entrenador español Ángel Villacampa obsesionado con el título. Es favorito ante el Toluca, pero deberá demostrarlo con su mejor fútbol si pretende clasificarse para la final.