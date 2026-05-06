El uruguayo Martín Satriano sufre una contusión en su rodilla izquierda

Satriano se lesionó durante el choque que disputó frente al Rayo Vallecano la pasada jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). Casi al final del partido, se retiró del terreno de juego con visibles molestias en su rodilla izquierda. Cuatro días después, el diagnóstico es leve aunque sin fecha de vuelta: "Su evolución marcará su disponibilidad", añadió el Getafe en el citado comunicado.

El técnico del Getafe, José Bordalás, podría perder para el choque ante el Oviedo (Grupo Pachuca), en el que se jugará buena parte de sus opciones europeas, a uno de sus mejores jugadores. Satriano llegó cedido procedente del Lyon en el mercado de invierno y ha marcado cuatro goles que sirvieron a su equipo para abandonar la zona peligrosa de la clasificación en la Liga.

Su buen rendimiento ayudó a que el Getafe hiciera efectiva una opción de compra y la próxima temporada seguirá en las filas del club azulón.

Para el choque ante el Oviedo, correspondiente a la 35ª jornada de Liga, Bordalás tampoco podrá contar con el lesionado Juanmi Jiménez. Sin embargo, recuperará a Mario Martín, Djené Dakonam y Zaid Romero, que frente al Rayo Vallecano cumplieron un partido de sanción.