Fabián, en el PSG, y Laimer, en el Bayern, novedades de las alineaciones respecto al 5-4

En el Bayern, Vincent Kompnay alinea un once compuesto por Manuel Neuer, en la portería; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah y Konrad Laimer, en la defensa; Josuha Kimmich y Aleksandar Pavlovic, en el medio centro; Michael Olise, Jamal Musiala y Luis Díaz, por delante; y Harry Kane, como referencia arriba en la delantera.

En el PSG, Luis Enrique Martínez suple la baja de Achraf Hakimi con la reubicación como lateral derecho de Warren Zaire Emery y la entrada en el medio campo de Fabián Ruiz.

El conjunto parisino sale con Matvey Safonov; Zaire Emery, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Desiré Doué, Ousmane Dembele y Kvicha Kvaratskhelia.