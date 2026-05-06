Final inédita en Budapest: Arsenal y PSG chocarán por la gloria europea

La Liga de Campeones ya tiene a sus dos protagonistas para una cita que promete romper moldes. El próximo sábado 30 de mayo, el Puskas Arena de Budapest se vestirá de gala para recibir la final entre el Arsenal y el París Saint-Germain, un enfrentamiento que nunca se dio en la instancia definitiva del torneo. El partido, según los reportes oficiales, iniciará a las 13:00 (hora paraguaya), marcando el cierre de una temporada frenética en el viejo continente.

El sueño pendiente del Arsenal

El camino de los londinenses hacia la capital húngara se selló el pasado martes con una clasificación con tintes históricos. El equipo dirigido por Mikel Arteta eliminó al Atlético de Madrid, logrando así el pasaporte a su segunda final de Champions en la historia.

Desde aquella derrota en 2006, el club no había vuelto a estar tan cerca de la cima. Para el Arsenal, Budapest no es solo una sede, sino la oportunidad de saldar una cuenta pendiente de décadas y conquistar, por fin, su primera UEFA Champions League.

El PSG ante el reto del bicampeonato

Por su parte, el París Saint-Germain confirmó su presencia este miércoles tras doblegar al Bayern Múnich, reafirmando su estatus como el nuevo “gigante del continente”, a base de protagonismo constante en instancias decisivas. Esta será la tercera final para el conjunto parisino, el vigente campeón que llega con la chapa de candidato absoluto.

El reporte destaca un antecedente demoledor: el PSG es el campeón defensor tras haber aplastado 5-0 al Inter de Milán en la edición anterior. Con esta inercia ganadora, los franceses llegan a Hungría con el objetivo de consolidar su dominio y sumar su segunda corona consecutiva, demostrando que su proyecto deportivo alcanzó la madurez necesaria de la mando de Luis Enrique.

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Un choque de realidades opuestas

La final en Budapest cruzará dos trayectorias muy distintas. Por un lado, el Arsenal regresa a una final tras años de espera con el hambre de quien busca su primer trofeo. Por el otro, el PSG ostenta la etiqueta de defensor del título y pretende revalidar su reinado en lo más alto de Europa. Con la fecha, la sede y los equipos ya definidos, la Champions se encamina a un cierre que combina la frescura de un enfrentamiento inédito con el peso de la historia reciente.