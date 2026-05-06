Kounde: "Queremos ganar LaLiga con una victoria en el clásico"

"Veo al equipo muy bien, muy enchufado. Todos tenemos muchas ganas de jugar el Clásico y, además, podemos ganar LaLiga con un empate, pero la victoria sería lo mejor. Hemos entrenando muy bien hoy y, personalmente, me siento bien. Estamos con mucha ilusión", ha valorado.

Kounde, que ha respondido a las preguntas de los aficionados en el canal de Youtube del Barcelona, ha insistido en esta idea: "Lo dejaremos todo sobre el césped del Spotify Camp Nou este domingo para ganar el clásico y LaLiga".

El zaguero francés ha desgranado algunas claves del partido: "Conocemos sus fortalezas y, por lo tanto, debemos continuar jugando con nuestro ADN. Debemos saber volver atrás, pero la clave será presionar bien".

Preguntado por el rival más exigente al que se ha enfrentado, ha respondido: "Me he enfrentado a muy buenos extremos. Vinícius siempre es difícil. Es un gran jugador, veloz, que puede cambiar rápidamente de dirección. Leao tambien es difícil. Es rápido, fuerte y alto. Pero estoy preparado porque en los entrenamientos tengo compañeros de mucha calidad como Lamine Yamal o Pedri".

El francés también ha hablado sobre los compañeros con los que tiene una mejor relación: "Me llevo muy bien con Olmo, Eric (García), Pedri, Balde y Joan (García). Depende de mi humor me siento con unos o con otros".

Y ha restado importancia a la exigencia a la que están sometidos los futbolistas: "No me gustaría vivir sin presión; es parte de nuestra vida. Lo vivo con tranquilidad porque, es parte de nuestro trabajo y nos impulsa a dar una mejor versión".