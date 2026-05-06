Kylian Mbappé sigue liderando en la tabla de goleadores de la Champions

La UEFA Champions League se prepara para su capítulo final, pero la batalla por el trono de goleador ya tiene un dueño parcial que mira el partido desde casa. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, se mantiene en la cima de la tabla de anotadores con una impresionante marca de 15 goles (3 de ellos de penal).

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Aunque su equipo cayó eliminado en los cuartos de final, el francés sostiene una ventaja de dos tantos sobre el inglés Harry Kane, quien se despidió del certamen con 13 dianas tras la eliminación del Bayern Múnich en semifinales.

El peligro viene de París

La verdadera amenaza para el liderato de Mbappé surge desde el Parque de los Príncipes. El georgiano Kvicha Kvaratskhelia, figura del París Saint-Germain, llega a la final contra el Arsenal con 10 goles en su cuenta personal.

Si bien la distancia es de cinco tantos —una cifra ambiciosa para un solo encuentro—, “Kvara” es el perseguidor más cercano que sigue en carrera y buscará la gloria máxima en el Allianz Arena de Múnich.

Así está la carrera por la Bota de Oro europea

Tras la disputa de las semifinales, el ranking de artilleros refleja una de las ediciones más disputadas de los últimos años:

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El podio de los 10 goles o más Con 15 goles aparece Kylian Mbappé (Real Madrid), seguido por Harry Kane (Bayern Múnich) con 13. Un escalón más abajo, con 10 tantos, se encuentran Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Anthony Gordon (Newcastle) y el finalista Kvicha Kvaratskhelia (PSG).

Los perseguidores inmediatos El noruego Erling Haaland (Manchester City) cerró su participación con 8 goles. Con 7 anotaciones terminaron el colombiano Luis Díaz (Bayern Múnich) y Victor Osimhen (Galatasaray).

El pelotón de los 6 goles Un nutrido grupo cierra la lista de destacados con 6 dianas, incluyendo a los finalistas Gabriel Martinelli (Arsenal) y Vitinha (PSG). A ellos se suman Alexander Sorloh (Atlético de Madrid), las jóvenes joyas del Barcelona Fermín López y Lamine Yamal, además de Jens Petter Hauge (Bodo Glimt) y Harvey Barnes (Newcastle).

Fuente: EFE