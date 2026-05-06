Manuel Neuer tras la eliminación: “Nos faltó instinto asesino para rematar la faena”

El Bayern Múnich se quedó a las puertas de una nueva final de la Liga de Campeones tras caer en una serie electrizante ante el París Saint-Germain. En una noche donde el ambiente en Munich rozaba la perfección, el conjunto alemán no pudo revertir la contundencia que los parisinos demostraron en la ida, y el gol agónico de Harry Kane no fue suficiente para forzar el tiempo extra.

Tras el pitazo final, Manuel Neuer dio la cara y analizó con autocrítica lo sucedido. En declaraciones exclusivas para DAZN, el guardameta destacó que la principal diferencia entre ambos equipos estuvo en la efectividad dentro del área. Neuer fue contundente al señalar la falta de pegada de su equipo, comparándola con la voracidad que mostró el conjunto francés a lo largo de la eliminatoria:

“Creo que hoy lo que nos faltó fue instinto asesino en ataque, aunque al final hayamos tenido ocasiones para haber ganado el partido. En París ellos fueron letales, nos hicieron cinco goles, es lo que nosotros necesitábamos hoy. Estuvimos cerca de llegar a la final, pero no hemos rematado la faena. Nuestro gol llegó un poco tarde (minuto 90+4’, por medio de Harry Kane), no tuvimos ahí tiempo para crear otra ocasión o algo, con el que llegar a la prórroga. Nos faltó lograr eso antes. Hoy todo se reunía, teníamos ganas, el estadio estaba impresionante, pero nos faltó contundencia en su área”, analizó el guardameta alemán.

A pesar del empuje constante y de la atmósfera imponente que presentó el estadio, el Bayern no pudo “rematar la faena”, como bien indicó su referente bajo los tres palos. La falta de esa cuota de frialdad en los metros finales terminó pesando más que las ganas, dejando al gigante alemán fuera de la gran cita de Budapest. Con esta eliminación, el equipo bávaro cierra su participación continental de la temporada, mientras que el PSG de Kvaratskhelia y compañía se alista para defender su corona ante el Arsenal.