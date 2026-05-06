Más ruido que fútbol antes del Clásico

El Real Madrid se ha metido en ese territorio incómodo en el que los equipos grandes, cuando no ganan, empiezan a hablar más de sí mismos que de fútbol. Si esta jornada no vence en el Camp Nou, la Liga habrá terminado de verdad. Once puntos con doce en juego son una frontera imposible incluso para un club acostumbrado a las remontadas legendarias. Y cuando el balón ya no alcanza, aparecen los comunicados, los rumores y las explicaciones públicas.

Un reflejo más de la tensión que vive el seno del equipo. El más reciente. El enfrentamiento en la sesión de entrenamiento de la plantilla de Álvaro Arbeloa entre el centrocampista uruguayo y el francés que estuvieron a punto de llegar a las manos y que continuó dentro del vestuario, según desveló este miércoles el diario Marca.

Fue una acción, un lance de juego que termino en una falta que continuó con empujones y una fuerte discusión sobre el césped que siguió después dentro y que mostró la división y el mal ambiente del plantel en este tramo final del curso, en una semana en la que el equipo visita el Camp Nou para jugar contra el Barcelona en un clásico que puede decantar el título a favor del conjunto azulgrana.

El penúltimo episodio lo protagonizó Carreras. Pasada la medianoche del miércoles, el lateral publicó un comunicado en Instagram para responder a una información de Onda Cero sobre un supuesto incidente con Antonio Rüdiger, que le habría propinado un bofetón en el vestuario.

"En los últimos días han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día y así lo va a seguir siendo. Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima responsabilidad, respeto y dedicación", escribió el jugador.

"He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa. Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena".

El momento de Carreras tampoco ayuda. Ante el Espanyol quedó como tercera opción en el lateral izquierdo: jugó Mendy, se lesionó y Arbeloa eligió a Fran García antes que a él. Venía, además, de ser suplente frente al Betis y el Bayern. A la pérdida de protagonismo se ha añadido ahora el desgaste de un conflicto interno reconocido por el propio futbolista.

También Kylian Mbappé tuvo que recurrir a un comunicado de su entorno en Afp. El francés, lesionado y pendiente de llegar al clásico, fue criticado tras la aparición de unas fotografías de descanso entre París y Cerdeña. Las dudas sobre su compromiso crecieron rápido.

La respuesta fue inmediata: "Parte de las críticas se basan en una interpretación excesiva de elementos relacionados con un periodos de recuperación estrictamente gestionado por el club, sin reflejar la realidad de la implicación diaria de Kylian y su trabajo para el equipo".

Hasta Arbeloa tuvo que defender a su jugador después del encuentro ante el Espanyol: "La planificación de los lesionados está supervisada por los servicios médicos del Real Madrid, que controlan cuando tienen que ir a Valdebebas y cuando no. A partir de ahí cada jugador hace lo que considera oportuno con su tiempo libre".

Mbappé suma 41 goles, una cifra descomunal. Pero el fútbol del Madrid siempre se mide en títulos y ahí el balance es pobre: una Supercopa de Europa en dos temporadas. El francés ha puesto los números; el equipo no ha encontrado todavía la grandeza colectiva.

Arbeloa, mientras tanto, vive rodeado de asuntos incómodos. El más reciente tiene nombre propio: Dani Ceballos. El centrocampista se quedó fuera de las dos últimas convocatorias y el técnico evitó explicar las razones.

Primero dejó una frase seca tras el Betis: "Traigo siempre a los que creo oportuno". Después recurrió a la vieja ley del vestuario: "lo que pasa dentro, se queda dentro". Todo apunta a que Ceballos no volverá a jugar esta temporada.

Tampoco ha escapado Arbeloa del debate sobre Dani Carvajal. La falta de minutos del lateral, superado por Trent Alexander-Arnold mientras se acerca el Mundial y acaba contrato, abrió otra polémica.

Tras ganar al Alavés fue preguntado por la posibilidad de darle rodaje pensando en la selección. Respondió así: "Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo".

La frase levantó ruido y el entrenador rectificó días después: "Mi respuesta del otro día fue seguramente una respuesta bastante cortante y seria ante una pregunta fuera de lugar. No era una respuesta cortante en base a Carvajal. Creo que está más que preparado para ir al Mundial. No puedo estar más contento con su rendimiento y es fundamental".

Luego llegó la lesión de Carvajal en un dedo de su pie derecho y podría llegar a la última jornada, en el Bernabéu ante el Athletic, en un choque que apunta a despedida cargada de simbolismo. En este caso no parece haber fractura entre técnico y jugador, pero no excluye el resto de un ruido inevitable que acompaña a los grandes equipos cuando dejan de ganar y empiezan a explicarse demasiado.