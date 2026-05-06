Mbappé se recupera en solitario a cuatro días del clásico entre el Barça y el Real Madrid

El tiempo pasa y Mbappé apura sus opciones de llegar al Camp Nou a un choque decisivo por el título de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español): si el Barcelona, líder, con 88 puntos, gana o empata ante el Real Madrid (segundo, con 77), será campeón de Liga.

Álvaro Arbeloa y sus jugadores tratarán de aplazar el alirón y una de sus piezas clave intentará estar listo para abordar la posibilidad de ganar en el campo del Barcelona.

Mbappé, que ya se ejercitó este miércoles en solitario en el día libre de la plantilla, se unió a la lista de jugadores que trabajaron alejados de la dinámica de grupo: Dani Carvajal, Arda Güler, Ferland Mendy, Éder Militao y Rodrygo Goes. Todos, según informó este miércoles la web del Real Madrid, continúan con sus procesos de recuperación.

El resto de la plantilla completó sin problemas el entrenamiento a las órdenes de Álvaro Arbeloa, que intentará recuperar a Mbappé para contar con un jugador que está temporada ha marcado 41 goles en todas las competiciones y que, junto a Vinícius Júnior, es su mejor arma para intentar aplazar los festejos del Barcelona.