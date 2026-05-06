Mbappé sigue inalcanzable al frente de la tabla de goleadores a falta de la final

Los máximos goleadores de esta edición de la Liga de Campeones tras las semifinales:
Con 15 goles: Kylian Mbappé (3p) (FRA/Real Madrid).
Con 13 goles: Harry Kane (2p) (ING/Bayern Múnich).
Con 10 goles: Julián Alvarez (3p) (Atlético de Madrid); Anthony Gordon (5p) (ING/Newcastle); Kvicha Kvaratskhelia (GEO/París Saint Germain).
Con 8 goles: Erling Haaland (1p) (NOR/Manchester City).
Con 7 goles: Luis Díaz (COL/Bayern Múnich); Victor Osimhen (3p) (NIG/Galatasaray).
Con 6 goles: Gabriel Martinelli (BRA/Arsenal); Alexander Sorloh (Atlético de Madrid); Fermín López y Lamine Yamal (Barcelona); Jens Petter Hauge (NOR/Bodo Glimt); Harvey Barnes (ING/Newcastle) y Vitinha (1p) (POR/París Saint Germain).