Mbappé sigue inalcanzable al frente de la tabla de goleadores a falta de la final

Madrid, 6 may (EFE).- Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y eliminado en los cuartos de final, sigue al frente de la tabla de anotadores de la actual edición de la Liga de Campeones, con 15 tantos, dos más que Harry Kane y cinco más que su perseguidor más cercano que disputará la final, Kvicha Kvaratskhelia, del París Saint Germain contra el Arsenal.