Mirassol y Liga de Quito, el duelo por el liderato del grupo G en suelo brasileño

El encuentro llega marcado por la paridad en la zona tras la contundente victoria de Always Ready en la víspera, que consiguió sus primeras tres unidades tras golear por 4-0 a Lanús.

Este resultado dejó a LDU, Lanús y Mirassol empatados con seis puntos, aunque con una ventaja estratégica para los protagonistas del duelo de mañana.

Este jueves los ecuatorianos buscarán repetir la dosis de la segunda fecha, el pasado 14 de abril, cuando se impusieron al conjunto brasileño por 2-0 en Quito, con un gol a los seis minutos y el último antes de finalizar la primera parte del encuentro; un resultado que hasta ahora le permite sostener la punta por diferencia de goles.

Mientras que el equipo de Rafael Guanaes llega envalentonado tras dar el golpe en el ámbito local al propinarle al Corinthians la primera derrota de la era Fernando Diniz, por 2-1, en un partido en el que el equipo, que sigue sin contar con Memphis Depay por lesión, pudo convertir un tanto recién a los 80 minutos.

Pese al envión anímico, la prioridad del club sigue siendo la permanencia la categoría principal del Campeonato Brasileño, en el que está en zona de descenso.

Por lo que podría dispensar a algunos titulares con vistas al próximo duelo del fin de semana, que será contra Chapecoense, que viene de un ayuno de catorce fechas sin victorias y podría darle a los amarillos tres puntos indispensables para iniciar su camino fuera de zona de riesgo.

Por su parte, la Liga de Quito de Tiago Nunes arriba a Brasil tras un ajustado triunfo por 1-0 ante Guayaquil City en la liga local, sellado con un penal de Deyverson.

Actualmente en la sexta posición del torneo ecuatoriano, el equipo albo apuesta a su jerarquía internacional para asaltar el liderato solitario y encarrilar su clasificación a los octavos de final.

En el equipo local, João Victor, el autor del primer gol en el torneo, y Allesson se perderán el encuentro debido a una suspensión; e Igor Carius estará fuera de la convocatoria por lesión, al igual que Negueba, quien estará ausente hasta el final de la temporada.

Mientras que el once ecuatoriano no podrá contar con Richard Mina y Fernando Cornejo debido a lesiones sufridas durante el partido contra Independiente del Valle por la Liga ecuatoriana hace dos semanas.