O'Neal: "Estamos listos para la guerra"

"Si nos mantenemos juntos, podemos conseguir cosas especiales mañana. Concentrémonos e intentémoslo", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al duelo, en la que aprovechó para enviar un mensaje a toda su afición, a la que pidió su respaldo para conseguir el reto.

"Lo que les pido es que apoyen a nuestros jugadores. Si las cosas nos van bien, espero que lo hagan, pero tienen que saber que el Rayo Vallecano es un buen equipo y que habrá momentos difíciles durante el partido", comentó el técnico, convencido de que el ambiente puede ser un factor crucial para lograr la remontada.

O'Neal se mostró encantado con el fervor que los aficionados alsacianos le han prestado desde su llegada al puesto a principios de año y aseguró que la temporada del equipo "ya ha sido extraordinaria", pero apeló a "ir más lejos" alcanzando la primera final europea de la historia del club.

"Estoy muy motivado porque podemos marcar la historia del club. También porque creo que tenemos un equipo increíble. Y en tercer lugar porque tenemos la oportunidad de hacerlo ante un público que ha sido extraordinario conmigo", dijo el entrenador en una apelación clara "al duodécimo jugador".

El técnico confirmó la baja del neerlandés Emmanuel Emegha, lesionado en el último partido contra el Toulouse y que, señaló, posiblemente se pierda lo que resta de temporada liguera, aunque podría jugar una eventual final de la Liga Conferencia.