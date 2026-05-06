'Pacha' Espino: "Esto es precioso vivirlo"

El Rayo Vallecano afronta en el estadio de La Meinau una cita con la historia, ya que buscará su pase a la final de la Liga Conferencia frente al Estrasburgo, al que ganó en la ida por 1-0 y que lleva toda la semana pensando en la remontada, como ya hizo en cuartos frente al Mainz.

'Pacha' Espino, que está viviendo su tercera temporada en el Rayo Vallecano, lleva esta campaña cuarenta partidos oficiales disputados, en los que ha marcado cuatro goles.

"Ha sido un año difícil, pero esto es precioso vivirlo. Tenemos un grupo divino y hace que sea más lindo. Lo que he pasado me da mucha fuerza. Todos los que están me han dado fuerza para seguir y luchar y ojalá regalar algo bonito”, dijo en conferencia de prensa el lateral uruguayo, que durante esta temporada sufrió la pérdida de su padre.

Al igual que el resto de compañeros, 'Pacha' Espino aseguró que tiene "muchas ganas de que llegue el jueves".

"Es linda esa adrenalina pero hay que tomarlo con tranquilidad. Es un partido, por más que sea diferente. Ellos nos querrán dominar desde la posesión y meternos bajo nuestro arco pero el camino es lo hecho en la ida", comentó el defensa del Rayo, que agradeció a los más de mil quinientos aficionados del equipo madrileño que estarán en las gradas del estadio francés.

“Todos somos conscientes de su apoyo. Nos ayudan un montón. El estadio siempre está lleno de gente, de rayistas y hay que devolverles ese esfuerzo”, concluyó.