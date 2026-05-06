Precios desorbitados de reventa del Canadá-Bosnia a pesar de ley contra los sobreprecios

Este miércoles, el precio más caro para el partido inaugural de Canadá en la competición, que se celebrará en el Toronto Stadium, era de 29.429 dólares estadounidenses, muy por encima del valor nominal establecido por la FIFA.

Por su parte, Ticketmaster, otra de las plataformas de reventa de entradas, ha eliminado de su web los boletos para el partido inaugural de la selección local para cumplir la legislación local.

El FIFA Marketplace, donde también se pueden adquirir entradas de reventa, igualmente ha retirado las de Toronto en cumplimiento de la ley de Ontario.

El pasado 20 de marzo, Ontario anunció la nueva legislación "para combatir los precios desorbitados de reventa de entradas".

"Los nuevos cambios legislativos harán ilegal que las entradas de conciertos, eventos culturales, deportivos y otros que se celebren en Ontario sean revendidos por encima de su coste original", señaló el Gobierno de Ontario.

En declaraciones al periódico The Globe and Mail, StubHub señaló a finales de abril que no había retirado las entradas de Toronto para el Mundial de fútbol de 2026 porque la compañía no tenía suficientes indicaciones ni claridad sobre cómo proceder.

El Gobierno de Ontario ha señalado que la regulación está en vigor y debe ser aplicada de forma inmediata por las plataformas de reventa.

Los precios de los eventos relacionados con el Mundial de fútbol de 2026 se han convertido en una de las principales polémicas de la competición en Toronto.

La ciudad, donde se jugarán seis partidos del Mundial, había decidido inicialmente cobrar un precio de admisión al Fan Festival, que se celebrará durante la competición y que la FIFA declaró sería gratuito.

Tras las críticas recibidas, el 22 de abril las autoridades municipales dieron marcha atrás y acordaron que al menos el 80 % de las 20.000 entradas diarias del FIFA Fan Festival fueran gratuitas.

Las restantes entradas, 3.900, se venderán a precios de entre 100 y 300 dólares canadienses (entre 75 y 220 dólares estadounidenses) para cubrir parte de los costes del evento.