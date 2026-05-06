Prensa inglesa destaca la "mejor temporada de la historia del Arsenal" con posible doblete

Al tiempo, los medios ingleses no hicieron mención alguna a una jugada que pudo cambiar el signo del partido, el posible penalti de Riccardo Calafiori sobre Antoine Griezmann, con 1-0 en el marcador y que no fue considerado por el árbitro, Daniel Siebert, al señalar que hubo falta previa de Marc Pubill sobre Gabriel.

Los 'Gunners' vencieron este martes por 1-0 al Atlético de Madrid y se clasificaron a la segunda final de su historia de la 'Champions', en la que el 30 de mayo se enfrentarán en Budapest al Bayern de Múnich o al Paris Saint Germain, que este jueves disputan el partido de vuelta de su semifinal (con ventaja 5-4 para los franceses).

"La mejor temporada de la historia del Arsenal continúa". Así comienza su crónica del partido el diario The Times, que incide que el equipo necesita tres victorias en liga y una "noche fantástica" en Budapest para lograr el soñado doblete.

El periódico destaca, además, el papel de Bukayo Saka, que marcó su primer gol en la competición desde el 4 de noviembre. "Con él son mucho mejores y tienen mucha más confianza".

Sin embargo, no cita la jugada protagonizada por Calafiori y Griezmann.

En la cadena británica BBC el debate es si es más importante ganar la Premier League o la 'Champions'. "La liga es el sueño, pero, ¿es esta la mejor temporada en Europa?", se preguntan en su edición web en un artículo extenso en el que no se hace ninguna mención a la acción más polémica del partido.

En The Guardian sí mencionan la acción, pero su única interpretación es que fue una "decisión difícil de digerir para el Atlético", en tanto que mencionan la posible falta de Griezmann sobre Leandro Trossard. "Hubiera sido un penalti suave", reconocen.

En la cadena británica Sky Sports tampoco dieron mucha más importancia al asunto y se centraron en que el Arsenal está ante una oportunidad histórica para ganar su primera Liga de Campeones.