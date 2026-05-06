Tras rebelarse, las Chivas de Guadalajara anuncian su apoyo a la selección mexicana

"En Chivas respetamos los deseos de nuestros jugadores por representar a México en el Mundial 2026, y de ninguna manera seremos un factor que trunque esa posibilidad, por lo cual se presentarán a la concentración en tiempo y forma", anunció el equipo en un comunicado.

El presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, movió el piso del fútbol mexicano al protestar hace unas horas porque la Federación y el seleccionador Javier Aguirre autorizaron a los jugadores del Toluca asegurados para jugar el Mundial, Alexis Vega y Jesús Gallardo, para participar hoy con su equipo en la semifinal de la Concacaf, lo cual violó un acuerdo tomado hace meses.

Como respuesta, Vergara llamó a los cinco seleccionados de su club para reportar a los entrenamientos y cuatro de ellos trabajaron este miércoles con la idea de ser tomados en cuenta para el partido de vuelta de los cuartos de finales del torneo Clausura.

Ante la protesta, la Federación y Aguirre retiraron el permiso a Vega y Gallardo y amenazaron con dar baja de la selección a quien no se presente esta noche para cenar en el campamento en las afueras de la Ciudad de México.

"Estamos enterados que se respetarán los acuerdos que se tomaron meses atrás", agregó la nota del Guadalajara, que liberó a sus mundialistas para que viajen a la capital y se incorporen al Tri.

El primer día de concentración de México ha transcurrido con mal ambiente, amenazas y un sentimiento de improvisación por parte de los directivos, entre ellos Aguirre, que convocó a una breve conferencia de prensa sin preguntas de periodistas para reiterar su amenaza de bajar del equipo a quien no se reporte hoy, aunque luego dijo que todos están en el mismo barco.

A partir de mañana Aguirre trabajará con doce figuras de la Liga MX, la mayoría de las cuales tienen pocas posibilidades de jugar como titulares en el Mundial. Estarán ayudadas por ocho jóvenes que servirán de sparrings.

La idea de Aguirre ha tenido el apoyo de los clubes, pero ha sido cuestionada en el medio del fútbol del país por quienes opinan que haber jugado con sus conjuntos en la semifinal de Concacaf o en los cuartos de finales del Clausura, hubiera mantenido a los seleccionados en mejor forma que en entrenamientos solitarios.

Aguirre fracasó dos veces al frente de la selección mexicana, al ser eliminado en octavos de finales en los Mundiales del 2002 y 2010 y aunque ahora asegura que tiene todo para hacer historia, el equipo deberá crecer mucho para igualar el acceso a cuartos de finales logrado las dos veces anteriores cuando México fue sede del Mundial, en 1970 y 1986.

A los 12 jugadores de la liga mexicana convocados por el 'Vasco', se unirán 14 a la lista final del Mundial que se divulgará el 1 de junio y estará llena de figuras involucradas en ligas extranjeras.