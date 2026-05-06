Fútbol Internacional
06 de mayo de 2026 a la - 18:32

Video: Los goles de la semifinal de la Champions League en la que PSG eliminó al Bayern en Múnich

Desire Doue inventa una jugada y sale de la marca de Joshua Kimmich este miércoles en el Allianz Arena.
Desire Doue inventa una jugada y sale de la marca de Joshua Kimmich este miércoles en el Allianz Arena.ANNA SZILAGYI

El Paris Saint-Germain aspirará a defender su título de la Champions League tras eliminar en su semifinal al Bayern Múnich, con el que empató 1-1 en la vuelta de este miércoles en Alemania, una semana después del vibrante triunfo francés por 5-4 en París. A continuación los goles de la semifinal en Alemania.

Por David Rolón

La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

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Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4’).

Osuman Dembélé desde el vestuario

Harry Kane le dio al Bayern el tanto del honor