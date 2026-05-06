Video: Los goles de la semifinal de la Champions League en la que PSG eliminó al Bayern en Múnich

La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

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Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4’).

Osuman Dembélé desde el vestuario

🔥 ¡MÁS DESDE EL VESTUARIO IMPOSIBLE! PSG salió jugando desde el fondo y Dembélé coronó el GOLAZO para el 1-0 sobre Bayern Munich.



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Harry Kane le dio al Bayern el tanto del honor