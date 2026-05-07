Barcelona vs. Independiente del Valle, duelo estelar de paraguayos en Ecuador

Cuando todo apuntaba a la eliminación anticipada del Barcelona, de los paraguayos Cristian Javier Báez y Tito Villalba, por su bajón futbolístico en la fase de grupos de la Libertadores, se impuso a Boca Juniors y revivió la posibilidad de seguir en la Copa Libertadores, lo que otorgará tranquilidad y confianza a sus jugadores para encarar al cuadro del Valle.

Mientras el Independiente es líder con 28 puntos, el Barcelona es tercero con 20 y el desafío de su técnico, el venezolano César Farías, será encontrar al sustituto de su goleador, el argentino Darío Benedetto, que se recupera de una lesión.

El Negriazul, como también se conoce al Independiente, en el que milita el paraguayo Carlos “Cocoliso” González, procurará ante el Barcelona resarcirse de la reciente derrota por 2-0 en la Libertadores ante la Universidad Central de Venezuela, cuando lo reciba en su estadio ubicado en el complejo deportivo El Valle de los Sueños.

La decimotercera fecha comenzará este viernes con el enfrentamiento entre Orense y Leones del Norte, que en la ronda pasada triunfaron por 2-1 ante Macará y por 2-0 sobre Emelec, respectivamente.

La Universidad Católica, segunda de la tabla de posiciones con 22 unidades, visitará al Aucas, que, con 19 puntos, se mantiene en la puja por el liderato del torneo ecuatoriano.

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La Católica cayó por 3-2 el pasado viernes ante el Independiente del Valle y el Aucas también perdió el viernes por 3-2 en su visita al Libertad, en el que debutará su nuevo técnico, el colombiano Juan Pablo Buch en reemplazo de Juan Carlos León.

La Liga Deportiva Universitaria de Quito visitará al Mushuc Runa con el desafío de consolidarse en la lucha por el título, pues es sexta, con 17 puntos, fruto de una irregular campaña, y su rival es octavo, con 16.

Partidos de la decimotercera fecha de la liga profesional ecuatoriana:

Viernes: Orense-Leones del Norte (21:00, de Paraguay).

Sábado: Técnico Universitario-Delfín (15:30); Guayaquil City-Deportivo Cuenca (18:00); Aucas-Universidad Católica (18:30) e Independiente del Valle-Barcelona (21:00).

Domingo: Emelec-Libertad (17:30) y Manta-Macará (20:10).

Lunes: Mushuc Runa-Liga Deportiva Universitaria de Quito (21:00). EFE