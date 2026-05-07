Dos médicos que evaluaron a Maradona insisten en que su última operación fue innecesaria

"Yo le expliqué a doctor Luque que no era el momento oportuno para llevar al paciente a cirugía, que la institución decidía no operar a Maradona. Y después me enteré que lo trasladaron”, dijo Guillermo Burry, neurocirujano de la clínica donde el astro estuvo ingresado semanas antes de su muerte.

Maradona fue ingresado en el sanatorio Ipensa de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) el 2 de noviembre de 2020, poco más de tres semanas antes de su fallecimiento, el 25 de noviembre.

Poco antes se había mostrado públicamente por primera vez en mucho tiempo, en un homenaje organizado por el club Gimnasia y Esgrima de La Plata por su cumpleaños número 60, donde se lo había visto débil y tembloroso.

En la clínica Ipensa, a Maradona se le detectó un hematoma subdural en la cabeza, que los médicos estimaron que podía ser a causa de una caída, ante lo cual el doctor Burry recomendó una "conducta expectante", mientras se llevaban a cabo controles sobre otras cormobilidades que sufría el exfutbolista.

Según describieron los médicos en su testimonio, Luque insistió en la necesidad de la cirugía y, sin la intervención de la familia, coordinó el traslado del exfutbolista a la Clínica Olivos, donde un día después, el 3 de noviembre, se le practicó la que sería la última operación antes de su fallecimiento.

“Una cirugía le exige un montón de cosas al cuerpo”, explicó este jueves Burry en la octava audiencia del juicio y agregó: "Yo no interpreté que hubiera ninguna urgencia para adoptar una respuesta quirúrgica".

Antes de Burry, lo había revisado el neurólogo de la institución, Martín Cesarini, quien también declaró este jueves.

"Ninguna de las evidencias que yo vi en el estudio decían que había que tomar una conducta urgente ante el hematoma subdural", dijo el neurólogo y reforzó: "Mi conclusión fue que no había urgencia para la intervención quirúrgica, pero dada su 'expertise', convoqué al neurocirujano de Ipensa para saber su opinión”.

Ambos médicos habían sostenido esta posición en el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas.

Además de Luque, también son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.