El Atlético de Simeone sella su pase a la ‘Champions’ por decimocuarto año seguido

En cada uno de sus 14 cursos completos (en 2011-12 llegó mediada la temporada, reflotó al conjunto rojiblanco desde el 7 de enero de 2012 y terminó en la quinta posición), no ha fallado nunca Simeone en ese objetivo, desde 2012-12 hasta la actualidad, en 2025-26, siempre dentro de los cuatro primeros de la tabla cada año en ese periodo.

A lo largo de sus trece participaciones precedentes en el torneo con Simeone, más el recorrido de la actual, a falta de sumarse en 2025-26 el concepto del mercado televisivo y ver hasta dónde llega el equipo madrileño, ahora en semifinales, el Atlético ha ingresado un total de 935,6 millones de euros, según datos oficiales de la UEFA.

El objetivo mínimo del club está cumplido de forma matemática ya, a falta de si será tercero, cuarto o quinto en esta campaña. Ahora es cuarto, a cinco puntos del Villarreal, con doce por disputarse, tres de ellos en un duelo directo entre los dos en la última jornada de LaLiga EA Sports en el estadio de la Cerámica. Antes, el Atlético se medirá al Celta, a Osasuna y al Girona. El Villarreal, al Mallorca, al Sevilla y al Rayo Vallecano. Por detrás, el Betis aparece a diez puntos del conjunto rojiblanco.

En las trece campañas anteriores, el Atlético se quedó sólo una fuera del podio, en 2023-24, cuando fue cuarto, superado por el Barcelona, el Real Madrid y el Girona. En el resto, ocupó una plaza entre los tres primeros: en dos fue campeón de LaLiga, en 2013-14 y 2020-21; en otras dos, segundo (2017-18 y 2018-19); en siete fue tercero (2012-13, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2019-20, 2021-22, 2022-23 y 2024-25); y en una fue cuarto, el citado 2023-24, a falta de la posición que ocupará ahora en este ejercicio

El Atlético de Simeone supera ya en seis la cantidad de clasificaciones para la Liga de Campeones o Copa de Europa anteriores a la llegada del entrenador argentino que había logrado el conjunto rojiblanco, con ocho en total en el pasado, aunque antiguamente, hasta finales de los 90, había que ser campeón de Liga para alcanzar este torneo

Si el corte para entrar en la Copa de Europa hubiera sido los cuatro primeros de la clasificación liguera durante toda la historia de la competición, el equipo rojiblanco habría competido en el torneo en 22 veces antes del siglo XXI. Desde entonces, lo ha hecho en dieciséis ocasiones, catorce de ellas con Simeone como técnico.

Con Simeone, el conjunto rojiblanco ha sido finalista y subcampeón en dos ediciones del torneo (2013-14 y 2015-16); cayó en semifinales en otras dos (2016-17 y este curso); llegó hasta cuartos de final en cuatro (2014-15, 2019-20, 2021-22 y 2023-24) y fue eliminado en octavos en tres (2018-19, 2020-21 y 2024-25). Además, se despidió dos veces en la fase de grupos, tanto en 2017-18, cuando fue campeón de la Liga Europa, como en 2022-23.