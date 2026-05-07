El Brighton renueva a Huerzeler hasta 2029

El alemán, que llegó al club en el verano de 2024 en sustitución de Roberto de Zerbi, aún tenía un año más de contrato, pero el Brighton ha decidido recompensar su excelente campaña con una renovación de tres años.

Los 'Seagulls' son octavos con 50 puntos y aspiran en las tres jornadas finales de liga a la segunda clasificación a competición europea de su historia.

El alemán ha enderezado de esta manera una temporada en la que en febrero se escucharon cánticos pidiendo su despido después de una derrota contra el Crystal Palace que culminaba una racha de una sola victoria en los doce últimos partidos.

"Estoy encantado de trabajar en este club y de vivir en esta ciudad y estoy encantado con este nuevo contrato. Que el club confíe en mí a largo plazo es un honor y refuerza mi deseo de traer éxitos", dijo el técnico germano.