El clásico, el posible alirón y cuatro duelos directos por la permanencia en Liga española

La acción de la trigésima quinta cita de LaLiga EA Sports se abre con el Levante-Osasuna, continua el sábado con el Elche-Alavés y el Sevilla-Espanyol y concluye el lunes con el Rayo Vallecano-Girona; ocho equipos todos ellos en la competencia por la permanencia, junto al Oviedo, que recibe al Getafe; el Mallorca, que se mide al Villarreal en Palma; y el Valencia, que visita al Athletic Club.

La cuestión de la jornada está arriba: si será el Barcelona ya campeón matemático, por segundo año seguido en la era Hansi Flick o si aún deberá esperar.

La Liga será este domingo azulgrana si gana o empata con el Real Madrid. Y no lo será aún si el equipo blanco se impone en el Camp Nou. Todo depende del marcador del duelo dominical entre el líder y el segundo en la tabla, a once puntos con doce por jugarse y entre el ruido que generan algunos conflictos que rodean al equipo y con la duda por lesión de Kylian Mbappé.

Al otro lado de la clasificación, el Oviedo se encamina al descenso. Aún está a nueve puntos de salvarse con doce por jugarse. Incluso podría ser matemático esta misma jornada si no es capaz de ganar contra el Getafe, el domingo en el Carlos Tartiere, y sí lo hacen el Sevilla o el Alavés. Es un riesgo evidente para el conjunto asturiano, después de su mal inicio y de las dos derrotas seguidas que acumula ahora.

El Levante también va contracorriente. El penúltimo de la clasificación, con 33 puntos por los 37 que marcan la salvación en la actualidad, protagoniza uno de los choques directos del décimo para abajo de esta jornada: recibe a Osasuna, que necesita algo más que sus actuales 42 puntos, previsiblemente, para sentir la certeza absoluta de la continuidad en la categoría.

Lo mismo le ocurre al Rayo Vallecano, con 42 y con otro duelo directo en esta jornada, frente al Girona el lunes en el estadio madrileño. El conjunto catalán, en una secuencia de tres derrotas seguidas, tiene 38 puntos, dos nada más que el Alavés, que es el que marca el descenso en la actualidad y que visita al Elche, también con 38 por los 36 del equipo vitoriano.

El Espanyol, ya por los 17 encuentros consecutivos sin ganar en LaLiga en todo 2026, está atascado en 39. Su caída ya lo pone al borde del abismo, más aún con su enfrentamiento de este sábado contra el Sevilla, con 37 y un punto más que la zona de descenso, gracias a su reencuentro con el triunfo del pasado lunes contra la Real Sociedad en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde vuelve a jugar este sábado.

El Valencia, mientras, viaja el domingo a Bilbao. Sólo suma ya tres puntos más que el descenso. Está en alerta. Necesita más para sentirse salvado. Igual que el Athletic para creer en sus aspiraciones europeas. Está a tres puntos de la sexta plaza del Celta y a nueve de la quinta del Betis, que se mide a la Real Sociedad en San Sebastián.

También tiene que dar un paso adelante más el Mallorca, dos puntos por encima del Alavés y con la visita del Villarreal a su estadio. El conjunto amarillo, tercero de la clasificación, con la Liga de Campeones ya asegurada y con la despedida confirmada a final de curso de Marcelino García, defiende su tercera plaza de la persecución del Atlético de Madrid, todavía a cinco puntos.

El equipo de Diego Simeone, cuarto y a un paso de sellar su clasificación para la Liga de Campeones por decimocuarta campaña seguida, se enfrenta al Celta en el Metropolitano, después de su eliminación en las semifinales de la máxima competición continental contra el Arsenal, que lo ganó 1-0 en la vuelta entre algunas jugadas polémicas. El equipo celeste se juega Europa. Es sexto, por el momento.

Atlético de Madrid – Celta (18:30 CET/16:30 GMT).

Real Sociedad – Betis (21:00 CET/19:00 GMT).

Mallorca – Villarreal (14:00 CET/12:00 GMT).

Athletic Club - Valencia (16:15 CET/14:15 GMT).

Barcelona – Real Madrid (21:00 CET/19:00 GMT).

Rayo Vallecano – Girona (21:00 CET/19:00 GMT).