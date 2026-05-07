El escandaloso autogol que desató denuncias de amaño en Panamá

El “blooper” que encendió la polémica

El protagonista del escándalo es el experimentado arquero José Calderón, de las filas del Sporting. En una de las últimas acciones del encuentro, tras un centro inofensivo desde el sector izquierdo, Calderón logró controlar el balón sin resistencia; sin embargo, en un movimiento calificado como “extraño” por los presentes, terminó enviando el esférico al fondo de su propio arco.

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La situación es especialmente sensible para el club de San Miguelito, que a finales del año pasado fue noticia regional tras ganarle la pulseada al Olimpia de Paraguay para fichar al delantero Tomás Rodríguez.

👀🔥¿AMAÑO DE PARTIDOS EN PANAMÁ?



😬José Calderón, exportero panameño del Marathón de Honduras y mundialista en Rusia 2018, está siendo acusado por amaño de partidos



🤔Juzguen ustedes mismos el gol



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Indignación y acusación directa en el vestuario

La reacción dentro del campo fue volcánica. Gustavo Herrera, delantero y compañero de Calderón, no pudo ocultar su descontento ante lo sucedido y decidió abandonar el terreno de juego antes del pitazo final. Lejos de calmarse, Herrera lanzó una bomba mediática poco después, acusando abiertamente al portero de estar involucrado en el amaño de partidos.

El propio club no tardó en emitir un pronunciamiento oficial para desmarcarse y mostrar su postura: El Sporting San Miguelito advirtió “preocupación” por lo ocurrido en el final del partido, calificando que fue todo “extraño”.

La Liga Panameña promete “caiga quien caiga”

Ante la gravedad de las acusaciones y la evidencia visual de la jugada, la Liga Panameña de Fútbol (LPF) activó sus protocolos de integridad de forma inmediata, anunciando una investigación que promete llegar al fondo de la cuestión. La Liga Panameña de Fútbol avisó que “investigará hasta las últimas consecuencias y actuará con la máxima rigurosidad posible”.

La versión del protagonista