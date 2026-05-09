Marito promete liberar al Paraguay de HC, repudia entreguismo de Rolón y defiende a la prensa

El expresidente de la República y líder del Movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez (2018-2023), hizo estas declaraciones en un acto político en Ñemby, en el marco de la campaña electoral del precandidato a la intendencia Julio Vallejos.

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El otrora mandatario también defendió la labor de la prensa independiente de cuestionar y controlar al gobierno de turno ya que -señaló- ese es el rol que tiene los medios en una sociedad democrática.

En dicho sentido, repudió con dureza que el gobierno cartista de Santiago Peña esté vinculado en el uso de fondos públicos para financiar una campaña de desprestigio en redes sociales contra los medios de comunicación que cuestionan al gobierno.

“No podemos nosotros (los políticos) utilizar la plata del pueblo para perseguir a nuestros enemigos mediáticos y a nuestros enemigos políticos”, aseveró.

“Eso es malversación de fondos. Pero seguramente, itaicha okirirĩta ñande (callado como una piedra está el) Fiscal General del Estado, porque está entregado, está entregado”, dijo en alusión al titular del Ministerio Público Emiliano Rolón.

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“Pero vamos a liberarle el Paraguay. Este va a ser el primer paso en la elecciones municipales. Y en breve va a ser un grito de esperanza de un nuevo Paraguay”, acotó haciendo mención a su candidato de Ñemby.

El dinero no va a torcer al pueblo, dice

“Como el espíritu de David que le venció a Goliat, no hay que temerle nunca a la estructura cuando uno defiende una causa justa y cuando hay un pueblo convencido. El que cree que con estructura y con dinero va a torcer la voluntad del noble pueblo paraguayo, no conoce nuestra historia”, remarcó en el mismo acto.

Durante su mandato, Mario Abdo también tuvo fuertes roces con los medios de prensa, sin embargo, el exmandatario siempre se jactó de haber respetado la libertad de prensa y no atacar jurídica o económicamente a los medios críticos a su gobierno.

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Pese a sus duras críticas al fiscal general del Estado, el cartismo nunca pierde la oportunidad de recordarle que Emiliano Rolón fue el candidato a titular del Ministerio Público electo por el propio “Marito” en una terna integrada además por Cecilia Pérez y Gustavo Santander.

Rolón reemplazó en el cargo a Sandra Quiñónez, quien también fue tildada de cartista en toda su gestión.