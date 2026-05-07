Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 14:45

El presidente de la Premier League se embolsa 3 millones de euros anuales

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Londres, 7 may (EFE).- Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League se embolsó 2,63 millones de libras (3 millones de euros) en la temporada 2024-2025.

Por EFE

Según las cuentas publicadas por la Premier League, Masters recibió su salario anual y un bonus de un millón de libras adicional en su séptimo año en el cargo. Este salario de 3 millones de euros supone un 30 % más que en la temporada anterior.

Masters trabajó en la federación inglesa y galesa de cricket hasta 2020 y después pasó a la English Football League (la organización que dirige de la Segunda a la Cuarta división del fútbol inglés) antes de llegar a la Premier League en 2006.

En 2018 fue contratado a finales de 2018 como presidente ejecutivo interino de la Premier y asumió el rol de forma permanente un año más tarde.